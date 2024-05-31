Шатурская компания Mr.Mattress стала лауреатом конкурса «Звезда качества России»

Шатурская компания Mr.Mattress признана лауреатом Всероссийского конкурса производителей товаров и услуг «Звезда качества России» по итогам 2023 года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Всероссийский конкурс проводится каждый год на протяжении 10 лет. За время существования в нем приняли участие более 1 тыс. предприятий, зарегистрированных в разных регионах России. Все они специализируются на изготовлении различных товаров.

Компания Mr.Mattress получила награду в номинации «Производители матрасов». Подмосковье представляли различные компании. Лауреатами также стали предприятия из Балашихи и Сергиево-Посадского городского округа, специализирующиеся на изготовлении сантехники и молочной продукции.

Цель конкурса — выделить российские предприятия, которые выпускают отечественную продукцию высочайшего качества.