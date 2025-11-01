Шатурская взрослая поликлиника открылась после капремонта

С 1 ноября шатурская взрослая поликлиника на улице Интернациональной вновь открыла свои двери для пациентов после капитального ремонта. Масштабные преобразования затронули не только внешний облик здания, но и его внутреннее содержание, создав принципиально новое медицинское пространство для жителей округа.

Как отметила начальник управления Минстроя Московской области по ремонту объектов здравоохранения Инна Тимошкина, отделочные работы были выполнены точно по брендбуку Минздрава МО, что гарантировало единство стандартов качества. Специалисты провели усиление проемов, полностью заменили все инженерные коммуникации, соответствующие современным нормативам.

«Для нас сегодня торжественный, долгожданный момент. Мы ждали, к сожалению, не один год. Сложный был объект. И мы вместе с правительством Московской области предприняли все усилия, чтобы завершить и реализовать проект по капитальному ремонту взрослой поликлиники», — сказал глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий во время торжественного открытия поликлиники.

Первые пациенты также положительно оценили внутренние преобразования. Помещения получили современную мебель, были созданы специальные зоны комфортного ожидания, а кабинеты оснащены оборудованием для оказания полного комплекса медицинских услуг. По словам одной из посетительниц учреждения, в таких новых условиях процесс выздоровления должен проходить значительно быстрее.

Отметим, что преображение коснулось и прилегающей территории, что создало целостный образ обновленного медицинского учреждения, способного предоставлять услуги европейского уровня в округе.