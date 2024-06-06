Шатурские выпускники получили первые высокие баллы на ЕГЭ

Прошедшие единый государственный экзамен по литературе и химии шатурские школьники доказали свои знания и продемонстрировали высокий уровень подготовки. Шесть выпускников перешли порог в 90 баллов, а один ученик набрал целых сто.

Большую роль в жизни и обучении детей играют учителя, которые не только ведут воспитанников весь школьный путь, но и помогают перейти в следующий, важный этап жизни. За плечами школьников ЕГЭ по литературе и химии, результаты которых уже известны.

Так, в Шатуре шесть выпускников сдали экзамены на «ура». Ученица шатурской школы №2 Наталья Пушкина стала первой стобалльницей: она сдавала литературу. Ее учителем была неоднократно награжденная за профессионализм учитель русского языка и литературы Трушина Валентина Ильинична.

Одного балла до ста не хватило Хавановой Александре по химии. К экзамену ее подготовила учитель Крылова Наталья Петровна.

По 94 балла по литературе получили Третьякова Виктория и Наклескина Виктория. Их наставниками являлись учителя Карташова Марина Александровна и Беляева Ольга Васильевна соответственно.

По 93 балла на ЕГЭ по химии получил Злобин Артем, обучавшийся у Линник Елены Васильевны, а также Аристархов Дмитрий под наставничеством Сухарцовой Ирины Петровны.

Шатурских выпускников поздравили с первыми высокими результатами, которые помогут им поступить в высшие учебные заведения.