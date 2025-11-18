Шатурский депутат Евгения Чиркунова стала участницей Всероссийского слета активистов Молодой Гвардии

Ключевым событием стало приветствие от заместителя председателя Совета безопасности РФ и председателя «Единой России» Дмитрия Медведева. В своем выступлении он особо отметил, что МГЕР стала важной школой патриотизма и подчеркнул исключительную роль добровольцев движения, работающих в зоне СВО. Медведев также поручил молодогвардейцам активно участвовать в реализации проектов, направленных на создание социальных лифтов для молодежи.

Сама Евгения Чиркунова, выступая перед единомышленниками, заявила о готовности полностью оправдать доверие руководства партии.

«Мы точно знаем, что нам дают слово, нас слышат и нам помогают. Вы можете на нас рассчитывать, а мы очень ценим ваше доверие и стараемся его оправдать», — добавила она.

Чиркунова также подвела итоги своего знакового года, отметив, что стала одной из 500 победителей проекта «ПолитЗавод» и успешно избралась в Совет депутатов Шатуры.

В заключение своего обращения, она обозначила ключевые задачи на будущий год:

• Охватить как можно больше молодых людей по всей стране.

• Собрать предложения от молодежи для включения их в Народную программу «Единой России».

• Представить и защитить видение будущего страны глазами молодого поколения.