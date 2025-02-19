Шатурский энергетический техникум и компания «Эко-Текс» заключили соглашение о сотрудничестве

В муниципальном округе Шатура на взаимовыгодных условиях компания «Эко-Текс» и Шатурский энергетический техникум (ШЭТ) заключили соглашение о сотрудничестве.

Соглашение о сотрудничестве подписали руководители предприятия и образовательного учреждения. Компания «Эко-Текс» специализируется на швейном производстве. Сотрудничество с техникумом— это новый этап развития отношений, который в первую очередь окажет положительное влияние на молодое поколение. Во-первых, студенты техникума смогут проходить практику в современной компании. Во-вторых, ребята получат возможность трудоустраиваться по приобретенной специальности.

Выпускники ШЭТ — художники по костюмам. По окончании учебы ребята владеют навыками швейного дела, знают правила подбора деталей костюмов, умеют их корректировать, способны контролировать процесс пошива. Приобретенные во время обучения навыки позволяют им быть конкурентными на рынке труда.

Студенты и преподаватели техникума познакомились с особенностями работы компании во время экскурсий, которые ранее уже проводились для них в цехах «Эко-Текс». Будущие квалифицированные специалисты высоко оценили культуру производства и обратили внимание на наличие высокотехнологичного оборудования.

ШЭТ имеет большой опыт подготовки кадров для конкретных предприятий. Техникум планирует расширять сотрудничество с компаниями разной направленности. Потенциальными партнерами выступают шатурский «Эко-Текс» и рошальский «Аметист».