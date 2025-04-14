Шатурский энергетический техникум открывает двери для будущих специалистов Подмосковья

В Шатурском энергетическом техникуме прошел Всероссийский классный час под названием «Ты в хорошей компании!». Мероприятие было организовано в рамках Единого дня открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет», являющегося частью национального проекта «Молодежь и дети». Школьники, стоящие на пороге выбора после девятого класса, и их родители получили уникальную возможность пообщаться с преподавателями техникума и узнать о преимуществах среднего профессионального образования.

«В уникальное время живем – время возможностей в своем городе. Ни надо никуда уезжать, искать лучшей жизни где-то за периметром. ШЭТ на протяжении 85 лет является флагманом профессионального образования не только Московской области, но и России. Сегодня нет ни одного энергообъекта, где бы не встретился выпускник нашего энергетического техникума», - обратился к собравшимся директор ГБПОУ МО «ШЭТ» Виталий Давыдов.

Особым стимулом для потенциальных абитуриентов стали истории успеха, которыми поделились приглашенные гости. Так, первый заместитель министра энергетики Московской области Расим Тактаров рассказал, что сам начинал свой профессиональный путь именно в шатурском техникуме, где получил образование по специальности «теплотехник».

«Сейчас ШЭТ является мощной базовой и сильной площадкой, о которой знают все, и которая звучит на всех уровнях энергетики», - отметил Расим Тактаров.

После торжественной части школьников ждала насыщенная программа, включающая в себя экскурсии по учебным аудиториям и практические мастер-классы. Ученики смогли оценить, какая специальность наиболее соответствует их интересам и способностям. Также они узнали о компаниях-партнерах техникума, которые активно сотрудничают с ним и предлагают трудоустройство для выпускников ШЭТ.

Стоит отметить, что федеральный проект «Профессионалитет» является важной инициативой, направленной на социально-экономическое развитие Российской Федерации до 2030 года.