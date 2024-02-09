Шатурский фельдшер принял участие в отраслевом марафоне в День сельского хозяйства на выставке «Россия»

Тематический день в рамках Форума национальных достижений официально открыт. Старт дал глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев, который отметил ключевые достижения страны и отдельных регионов в сельскохозяйственной отрасли.

Патрушев в первую очередь оценил прогресс, произошедший для отрасли с 2000-го. За эти годы многое изменилось: рост агропромышленного комплекса в РФ вырос почти на 90%. Страна сделала большой шаг в сторону самодостаточности, нарастив производства зерна, мяса и рыбы.

«При этом работаем над улучшением качества сельской жизни. На внегородских территориях обновляется инфраструктура и появляется современное жилье», – заявил министр.

В городском округе Шатура тоже произошли положительные перемены. Известно, что по федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий» в округе возвели несколько фельдшерско-акушерских пунктов. Это улучшило качество медицинского обслуживания. Например, доступнее услуги стали для жителей деревни Шеино. В качестве медицинского представителя округа на форуме поучаствовала известный фельдшер Тамара Александровна Казакова.

Отраслевой марафон День сельского хозяйства посвящен всем успехам отраслей экономики и социальной сферы.