Шатурский мусорный полигон рекультивируют до конца 2024 года

В Подмосковье до конца текущего года рекультивируют еще несколько полигонов. Очистку почвы и другие включенные работы проведут и на территории мусорного полигона «Шатурский».

В этот год помогли почве многих полигонов в регионе, а в городе Шатура в сентябре избавились от несанкционированной свалки на территории бывшего предприятия. Отметим, что эти работы приняли только после проверки. Контроль осуществили представители Росприроднадзора РФ и ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по ЦФО». Специалисты взяли пробы грунта, воздуха, провели тщательные анализы и осмотрели местность.

Как оказалось, на этом работы еще не закончены, несмотря на подступающие холода. До конца 2024-го в Шатуре намерены провести очередную рекультивацию. Она пройдет на мусорном полигоне «Шатурский». Аналогичные мероприятия до конца года пройдут в «Непейно» (Дмитровский район) и «Лесном» (Серпуховский район).

Напомним, процесс рекультивации провели в рамках федерального проекта «Чистая страна», входящего в нацпроект «Экология». Благодаря реализации удалось очистить многие территории от мусора, изолировать почву от токсичного влияния, а также предотвратить загрязнение земель и грунтовых вод.