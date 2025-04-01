Шатурский врач спас сотни жизней в годы ВОВ

Семья раскрыла уникальные детали биографии хирурга Владимира Ильича Агнаева, который спас сотни жизней в годы Великой Отечественной войны и посвятил медицинской сфере в Шатуре 20 лет. Его память предложили увековечить в благодарность за подвиги в непростое время и труд в подмосковном округе.

В округе Шатура чтят память героев ВОВ, которых здесь проживало немало. Один из них — врач-хирург Владимир Агнаев, проявивший самоотверженность и доблестно исполнивший медицинский долг. Благодаря ему живы поколения: число спасенных превышает сотни.

Фото: [ Пресс-служба администрации м. о. Шатура ]

Дети и племянники Агнаева собрали информацию про его жизнь и поделились уникальными биографическими данными. Были найдены рукописи, которые дочь героя издала небольшим тиражом. Знания о герое передали молодежи, которой важно знать правдивую историю.

«Владимир Ильич создал в лагере подпольную организацию „Смерть фашизму“. Рискуя жизнью, он держал тесную связь с подпольщиками, партизанами, организовывал побеги военнопленным», — отметил внучатый племянник В. И. Агнаева Юрий Каболов.

Фото: [ Пресс-служба администрации м. о. Шатура ]

Владимир Ильич родился в Северной Осетии, но после окончания войны, с 1946 года, он трудился в шатурской городской больнице. Работе в ней он посвятил два десятилетия. Врача не стало в 1965 году: он скончался во время операции.

В Шатуре некому ухаживать за могилой героя, но эту обязанность согласились взять на себя шатурские лицеисты. Предложили также увековечить память доктора Агнаева, что обещали рассмотреть в администрации муниципалитета.