Шатурским многодетным семьям вручили сертификаты на земельные участки

Они получили их в зале окружной администрации. Счастливыми обладателями собственной земли оказались три семьи, в которых воспитываются трое или более детей. Кто-то выбрал себе участок в деревне Бордуки, а кто-то остановился на Дмитровке.

Там как раз пустит корни семья Василенко, где растут четверо детей, среди них — сын Илья, дочка Милена и двойняшки Алена с Юлей. Родители ютятся с ними в трехкомнатной квартире в Мишеронском. Но каждому хотелось бы иметь свой уголок и больше свободного пространства.

Многодетная мама Гузель Василенко рассказала, что они долго выбирали участок и не раз выезжали на место, чтобы сделать окончательный выбор. Администрация активно помогала семейству в этом вопросе. В итоге, им попался «хороший, сухой и ровный» участок, на котором в дальнейшем появится дом. Процедура оформления земли в собственность, по словам женщины, прошла «быстро и без проблем».

Прямо сейчас в очереди на выдачу земли стоит 193 семьи. Ранее 7 многодетных семей уже получили свои участки. Еще столько же недавно подали заявления. Заместитель главы искренне пожелала, чтобы все они были счастливы.

«Здорово, что у вас есть и здоровье, и силы воспитывать деток. Уверена, подрастающее поколение с радостью будет приезжать в ваше родовое гнездо», — отметила Анна Глухова.

Важно отметить, что право на получение сертификата на территории Подмосковья регламентируется законом «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области».