Шедший из России танкер парализовал движение в проливе Босфор

Движение всех пассажирских и грузовых судов в турецком проливе Босфор у Стамбула временно приостановили, сообщило турецкое управление по береговой охране в соцсети «Х».

Как пояснили в экстренных службах, причиной локаута стала поломка шедшего из России танкера. На место уже направлены буксиры для выправления сложившейся ситуации.

«Наши буксиры KURTARMA-7 и KURTARMA-9 были немедленно направлены на место происшествия для танкера NAZAN длиной 114 метров, у которого отказал руль перед Кандилли в Босфоре во время плавания из России в Коджаэли», — сообщило управление.

Там добавили, что у следовавшего из России в Коджаэли танкера сломано рулевое управление. Движение судов в Босфоре приостановлено в обоих направлениях.