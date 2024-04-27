Шеф-повар Копылов перечислил топ-5 маринадов для шашлыка

Ни одни майские праздники в России не проходят без шашлыка на природе. Шеф-повар Борис Копылов перечислил лучшие рецепты маринада для мяса, которые сделают его сочным и вкусным. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, в пятерку самых востребованных маринадов входят маринад по-восточному, для эстетов, в гранатовом соке, классическое барбекю и в майонезе.

Шеф-повар добавил, что для желающих приготовить первый вариант маринада потребуется смесь приправ – паприка, копченая паприка, кориандр, майоран и т.д. В итоге этот шашлык будет по вкусу напоминать шаурму. При желании замариновать мясо в гранатовом соке нужно найти именно настоящий гранат, а не сок, при этом в данном маринаде мясо не должно пролежать больше часа-полтора.

По его мнению, в состав маринада для приготовления классического барбекю входит соевый соус, мед и кетчуп. Однако такой маринад больше подходит для приготовления курицы. В последнем варианте – маринад в майонезе - важен выбор мяса – баранина или курица, причем для него нужно заранее запечь чеснок в духовке до мягкого состояния, и мариновать следует сутки. Для маринада мяса козленка нужны томатный сок, чеснок, перец, приправы. После приготовления мяса маринад необходимо проварить в сотейнике, после чего добавить много зелени.