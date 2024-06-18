Шеф-повар Крюков назвал идеальный рецепт маринада для шашлыка

Он добавил, что жаркой погоде более +25 °С нужно избегать маринадов на основе майонеза, кефира, сметаны и прочих кисломолочных продуктов для предотвращения размножения бактерий, которые могут привести к отравлению.

По мнению эксперта, оптимальным вариантом является классический советский маринад, состоящий из уксуса, лаврового листа, перца, горошка, соли и минеральной воды. Мясо стоит мариновать вечером и оставить в маринаде на полсуток-сутки для того, чтобы оно стало более мягким и сочным в процессе жарки. При этом для мягких видов мяса вроде свиной шеи, говяжьей вырезки или корейки барашка достаточно до 12 часов.

Он подчеркнул, что для предотвращения размножения бактерий можно добавить немного уксусной эссенции и важно следить за температурой при жарке, так как не все бактерии погибают при обычной жарке.