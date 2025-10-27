Шеф-редактор портала «Недвижимость и Строительство Петербурга» Дмитрий Синочкин скончался

На 69-м году жизни скончался известный петербургский журналист и признанный авторитет в сфере градостроительства и недвижимости Дмитрий Синочкин. Печальную новость 27 октября сообщила в социальных сетях коллега — директор по продвижению журнала «Пригород» Мария Пискун.

Дмитрий Синочкин посвятил свою карьеру глубокому анализу рынка недвижимости и градостроительной политики Северной столицы. На момент смерти он занимал пост главного редактора журнала «Пригород» и шеф-редактора авторитетного отраслевого портала «Недвижимость и Строительство Петербурга».

Его профессиональное сообщество единогласно признавало его одним из наиболее компетентных и уважаемых специалистов в своей области.

Журналистский путь Синочкина был долгим и насыщенным. Выпускник литературного факультета РГПУ имени А. И. Герцена, он начинал с преподавания русского языка и литературы старшеклассникам, что, по мнению коллег, навсегда сохранилось в его точном и ясном стиле.

Его журналистская карьера включала работу в таких знаковых изданиях, как заводская газета «Ижорец», «КоммерсантЪ-СПб», «Деловой Петербург» и «Ведомости», где он оттачивал свое мастерство и формировал уникальный экспертный взгляд.

Ранее сообщалось, что звезда фильма «Десять негритят» актер Золотницкий умер на 80-м году жизни.