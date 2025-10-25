Умер русский голос Голливуда, заслуженный артист России Алексей Золотницкий

Сегодня ушёл из жизни Алексей Золотницкий, выдающийся артист, чьим голосом говорила половина Голливуда. Ему было 80 лет. Он был заслуженным артистом России, актёром театра и кино. Об этом передает телеканал РЕН ТВ.

Зрители особенно полюбили роль Роджерса в картине "Десять негритят". Золотницкий исполнил главного злодея в известной криминальной драме 90-х годов "Поезд до Бруклина" и участвовал в легендарном "Черном квадрате". Однако его вклад в развитие отечественного кино не ограничивается только этим.

Золотницкий был признанным мастером дубляжа. Его характерный голос стал неотъемлемой частью образов многих знаменитостей, таких как Ален Делон, Роберт де Ниро, Энтони Хопкинс и Роберт Редфорд. Он даже как-то получил телеграмму с благодарностью от одного из них за работу над фильмом «Три дня Кондора».

Алексей Алексеевич увлекся дубляжом фильмов еще в подростковом возрасте, вдохновленный своим отцом, кинорежиссером, который был одним из основателей этого жанра в Советском Союзе. Он передал свои творческие способности сыновьям, двое из которых связали свою карьеру с телевидением.

Ранее сообщалось, что известный певец и автор песни «Молодая» Ефрем Амирамов скончался в возрасте 69 лет. Артист ушел из жизни в реанимационном отделении больницы в Нальчике.