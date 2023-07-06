«Шейх добрый был»: россияне выяснили, как задержанная таможней девушка получила ворох ювелирных изделий

Девушке в Дубае подарили 11 люксовых ювелирных изделий, но в аэропорту Шереметьево ее задержали по подозрению в контрабанде и уклонении от оплаты таможенных пошлин, сообщает SHOT.

Подозреваемая пыталась пронести драгоценности через зеленый коридор, но сотрудники таможенной службы ее остановили. При себе у нее были ювелирные изделия из золота, серебра и бриллиантов высокой пробы от Van Cleef & Arpels, Boucheron, Bvlgari, Cartier и других брендов. Их совокупную стоимость стражи границы оценили в восемь млн рублей, а сама девушка объяснила, что это просто подарки. Однако теперь ей грозит тюрьма.

«Злые эти таможенники. Девушка просто работала, общалась. Приятная особа получила подарки»; «Шейх добрый был, увидел ее и сразу расщедрился, пусть и за определенные услуги»; «Даже если и подарили — декларируй в красном коридоре, потом оплачивай пошлину и носи на здоровье», — прокомментировали россияне.

Ранее сообщалось, что жителю Крыма дали срок в колонии за контрабанду товаров военного назначения.