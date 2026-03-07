Шел к врачу, а попал в военкомат: в Днепре сотрудники ТЦК забрали эпилептика прямо перед больницей

В городе Днепр произошел случай, вызвавший широкий общественный резонанс: представители ТЦК (аналог военкоматов на Украине) изъяли мужчину, когда тот пытался попасть на прием к врачу. Как сообщает телеграм-канал «Политика Страны», ссылаясь на данные местных пабликов, у задержанного диагностирована эпилепсия.

Как пояснила жена мобилизованного, ее муж направлялся на плановое обследование, имея при себе полный пакет документов. Проблемы со здоровьем у него начались после перенесенной контузии: мужчина официально наблюдается у невролога и нуждается в постоянном приеме лекарств для контроля приступов.

По словам женщины, военно-учетные документы ее мужа были в полном порядке, а сам он не числился в базах розыска. Украинка была вынуждена провести весь день под стенами военкомата с двухлетним малышом на руках, поскольку средства связи у ее супруга изъяли при задержании. В своем обращении она также затронула проблему получения инвалидности, заявив, что мужчинам в текущих условиях отказывают в ее оформлении согласно неофициальным распоряжениям.

Ранее сообщалось о том, что в Одессе собака помешала сотрудникам ТЦК мобилизовать хозяина.