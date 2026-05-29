В Екатеринбурге вдову участника СВО избивали и держали на цепи в центре реабилитации

Женщина сообщила, что заметила синяки на лице дочери Анастасии на снимках, которые присылали сотрудники центра «Уралец». В организации тогда списали гематомы на неудачное освещение. Однако позже, по словам Ольги, вскрылись куда более шокирующие подробности.

«В первый же день, когда она отказалась подписывать добровольное согласие, консультанты ее за волосы выволокли в баню, там „проливали“ 40 минут. Потом притащили обратно: „Будешь подписывать?“ Она сопротивлялась: „Хоть убейте, не буду“. Они снова увели, избили, пролили», — рассказала мать пострадавшей.

По ее словам, согласие на лечение у Анастасии вынудили подписать лишь спустя полтора месяца. Все это время женщина передвигалась по центру с цепью на ноге. Пациентам разрешали ходить в туалет только раз в четыре часа, отбирали стулья и заставляли сутками писать тексты стоя. Кроме того, Анастасия рассказала, что всю реабилитацию проходила с веревкой, которой ее связывали с несколькими другими людьми. На утренних зарядках пациентов заставляли поднимать и таскать друг друга — во время одного из таких занятий у женщины из-за падения случился разрыв мениска.

Также Ольга сообщила о попытке суицида дочери и реакции консультантов: «Она написала прощальное письмо мне. Консультанты нашли это письмо, прикрепили на доску, и несколько дней она ходила с этой доской. Угрожали, что закопают на картофельном поле, скажут, что сбежала. Говорили: „Кому поверят, тебе или нам?“ Я в ужасе была, когда все это узнала».

Анастасия попала в «Уралец» после смерти мужа, с которым прожила в браке 11 лет. Супруг воспитывал троих ее детей от предыдущих отношений. Потеряв его, женщина начала употреблять наркотики. В учреждении она провела почти год, регулярно подвергаясь угрозам и избиениям. По воспоминаниям пострадавшей, пациентам внушали: единственное, что удержит зависимого от срыва, — это страх возвращения в центр.

После случившегося Ольга обратилась к руководству «Уральца» с требованием вернуть оплату за девять месяцев и возместить моральный вред. Семья платила за пребывание Анастасии 45 тысяч рублей ежемесячно. В ответ директор обвинил женщину в вымогательстве. Теперь мать пострадавшей намерена подать на реабилитационный центр в суд.