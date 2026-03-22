Схема из 90-х вернулась: россиян предупредили о хитрой ловушке при покупке авто

В последние месяцы на российском авторынке возродилась практика приобретения автомобилей по генеральной доверенности. Схема, популярная в конце 1990-х — начале 2000-х годов, вновь набирает обороты из-за ограниченного предложения новых машин и высоких цен, особенно в сегменте современных иномарок с мощными двигателями, пишет ufocar .

Основной мотив покупателей, по данным экспертов, — финансовая выгода. Автомобили, ввезенные из стран ЕАЭС и оформленные по доверенности, могут стоить на 20–30% дешевле аналогичных машин, зарегистрированных в России. Однако привлекательный ценник скрывает серьезные риски.

Специалисты портала «Автовзгляд» поясняют, что юридическим собственником транспортного средства остается предыдущий владелец. В случае отзыва доверенности или повторной продажи машины покупатель рискует лишиться и автомобиля, и уплаченных средств.

Особую опасность представляют сделки с иномарками на иностранных номерах. Такие автомобили могут находиться в залоге, быть обременены кредитными или лизинговыми обязательствами, а иногда фигурировать в зарубежных расследованиях. Вмешательство иностранных правоохранительных органов или Интерпола способно привести к конфискации транспортного средства.

Кроме того, эксперты обращают внимание, что автомобили, оформленные по доверенности, невозможно легализовать в России. Они не подлежат регистрации на нового владельца, поэтому любые юридические проблемы продавца напрямую затрагивают покупателя.

Специалисты настоятельно рекомендуют не ограничиваться устными договоренностями и тщательно проверять историю машины по всем доступным базам данных в России и за рубежом. Необходимо убедиться, что автомобиль не находится в розыске и не обременен залогами или иными ограничениями.