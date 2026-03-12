Схема накрылась: автосалонам массово перекрыли одну популярную лазейку с оплатой авто

Российские автолюбители все чаще сталкиваются с ситуацией, когда дилерские центры отказываются продавать новый автомобиль за наличный расчет, настаивая на заключении кредитного договора. Юристы, опрошенные порталом 110 km.ru , дали однозначную оценку таким действиям, указав на их несоответствие нормам права.

Председатель Московского общества защиты потребителей Антон Недзвецкий заявил, что требование дилера оплатить машину исключительно в кредит нарушает закон. Он пояснил, что рубль является законным платежным средством на всей территории страны, и любой продавец обязан его принимать. По его словам, автосалон, работающий в сфере розничной торговли, должен обеспечить клиенту возможность внесения наличных через собственную или банковскую кассу. Отказ в таком способе расчета он назвал прямым нарушением норм о публичном договоре, который запрещает устанавливать разные условия для покупателей.

Коллегу поддержал член Палаты судебных экспертов Юрий Капштык. Он напомнил, что закон о защите прав потребителей запрещает навязывать услуги, а право выбора способа оплаты принадлежит исключительно покупателю. Эксперты сослались на статьи Гражданского кодекса, обязывающие продавца принимать рубли любым удобным для клиента методом. За подобные нарушения предусмотрена административная ответственность в виде штрафов до 50 тысяч рублей.

Однако не все специалисты придерживаются столь однозначной позиции. Кандидат юридических наук Денис Моряков отметил, что собственник товара вправе устанавливать условия его реализации. По его мнению, если в договоре изначально прописано, что конкретная модель продается только в кредит, формально это не является нарушением. Он уточнил, что говорить о незаконности действий продавца можно лишь в случае введения потребителя в заблуждение, например, при сокрытии реальной цены, доступной только при оформлении займа.

По мнению правоведов, интерес дилеров к кредитным схемам продиктован финансовой выгодой. Салоны получают комиссионные от банков за оформление займов и бонусы от страховщиков, что зачастую приносит им больше дохода, чем непосредственная продажа автомобиля.

В случае отказа принять наличные юристы советуют фиксировать ценники и разговоры с менеджерами, а затем направлять в адрес дилера письменную претензию с требованием заключить договор купли-продажи. Если реакция отсутствует, необходимо обращаться в Роспотребнадзор с собранными доказательствами.