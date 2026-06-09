Схема обмана в такси: где нельзя садиться в машину с рук

Эксперт Петр Щербаченко предупредил, что нелегальные таксисты на вокзалах применяют мошеннические схемы с изменением цены в пути и кражами. Об этом пишет NEWS.ru.

Эксперты предостерегают путешественников от использования услуг частных перевозчиков на вокзалах и в аэропортах. Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко сообщил, что поездка с нелегальными таксистами может обернуться для пассажиров финансовыми потерями в десятки тысяч рублей.

По словам специалиста, водители, работающие вне официальных агрегаторов, часто используют манипулятивные схемы. Изначально они называют привлекательную цену, однако уже в процессе поездки условия радикально меняются: заявленная сумма оказывается платой лишь за посадку или за каждый пройденный километр. Эксперт подчеркнул, что подобные действия нередко сопровождаются угрозой кражи личных вещей, а наибольшему риску подвергаются уставшие после долгого пути туристы.

В Главном управлении региональной безопасности Московской области добавили, что активность мошенников традиционно возрастает в летний сезон. Чтобы обезопасить себя, пассажирам настоятельно рекомендуется пользоваться исключительно официальными мобильными приложениями, где итоговая стоимость поездки фиксируется до начала движения. Специалисты призывают игнорировать любые навязчивые предложения частных извозчиков в терминалах или залах ожидания.