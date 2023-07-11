Схема определения размера пособия по безработице поменялась в России
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С прошлой недели в нашей стране поменялись правила расчета среднего заработка по последнему месту работы для вычисления размера пособия по безработице. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Отмечается, что теперь за основу станут приниматься сведения об общем доходе, в то время как ранее использовались только данные о выплатах, на которые начислялись страховые взносы на обязательное пенсионное страхование.
Уточняется, что подготавливать соответствующие справки будут специалисты службы занятости.
Добавляется, что работодатель станет начислять доход при нахождении сотрудницы в отпуске по беременности и родам и в отпуске по уходу за ребёнком в течение года, который предшествовал месяцу увольнения, при увольнении с военной службы по призыву или из международной организации, где работники были освобождены от налогов на заработную плату.