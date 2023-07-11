Схема определения размера пособия по безработице поменялась в России

С прошлой недели в нашей стране поменялись правила расчета среднего заработка по последнему месту работы для вычисления размера пособия по безработице. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Отмечается, что теперь за основу станут приниматься сведения об общем доходе, в то время как ранее использовались только данные о выплатах, на которые начислялись страховые взносы на обязательное пенсионное страхование.

Уточняется, что подготавливать соответствующие справки будут специалисты службы занятости.

Добавляется, что работодатель станет начислять доход при нахождении сотрудницы в отпуске по беременности и родам и в отпуске по уходу за ребёнком в течение года, который предшествовал месяцу увольнения, при увольнении с военной службы по призыву или из международной организации, где работники были освобождены от налогов на заработную плату.