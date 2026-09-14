Шереметьево масштабирует самообслуживание: 20 новых киосков в терминале C ускорят регистрацию на 21%

В 2027 году в терминале C аэропорта Шереметьево планируют установить еще 20 киосков самообслуживания для сдачи багажа, регистрации на рейс и печати посадочных талонов. Это сделает услуги доступными для пассажиров иностранных авиакомпаний. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани, передает АГН « Москва ».

По данным пресс-службы, сейчас в терминале C уже работают восемь таких киосков для международных рейсов. Масштабирование систем самообслуживания продолжится: установка 20 новых устройств SBDO позволит увеличить пропускную способность линии регистрации на 21%.

В аэропорту напомнили, что системы самостоятельной сдачи багажа внедряются в Шереметьево с мая 2018 года. Четыре устройства появились в терминале D, 16 — в терминале B. Сегодня в терминале B работает 18 киосков, в терминале C — восемь.

В киосках пассажир может зарегистрироваться на рейс, сдать багаж или распечатать уже имеющийся посадочный талон. Интерфейс снабжен понятными картинками и пиктограммами, добавили в пресс-службе.