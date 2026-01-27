Шереметьево сообщил о стабильной работе аэропорта несмотря на непогоду

Аэропорт Шереметьево продолжает функционировать в штатном режиме и обеспечивает выполнение рейсов на вылет и прилет без введения ограничений. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

По данным аэропорта, за 27 января с полуночи до 21:00 по московскому времени было обслужено 408 рейсов российских и иностранных авиакомпаний. Из этого числа 216 самолетов вылетели из Шереметьево, еще 192 рейса прибыли в аэропорт. Производственные подразделения продолжают работать в усиленном формате и поддерживают постоянное взаимодействие с авиаперевозчиками для сохранения стабильного расписания.

В условиях неблагоприятной погоды были усилены рабочие смены персонала, задействованного в обслуживании пассажиров и воздушных судов. Аэродромная служба использует более 90 единиц специализированной техники. В течение дня взлетно-посадочные полосы очищались 37 раз, при этом аэропорт сохранял поочередное выполнение взлетов и посадок.

Для пассажиров организовано оперативное информирование в терминалах, а обслуживание осуществляется в соответствии с действующими авиационными правилами и установленными регламентами.

