Водителям обещали золотые горы: обещанное повышение зарплат водителям Тулы отменили

С первого марта в Туле вступают в силу обновленные контракты с перевозчиками общественного транспорта. Ключевым изменением станет увеличение оплаты за каждый километр пути, которое городское управление по транспорту проиндексировало с учетом текущих экономических реалий. При этом власти подчеркивают, что выделяемые средства не имеют строго целевого назначения исключительно для повышения доходов водителей, пишет myslo.

Как пояснил начальник профильного управления Владимир Маринин, перевозчики получат право самостоятельно решать, как распорядиться дополнительным финансированием. Компании смогут направить эти деньги на увеличение заработных плат сотрудников, обновление подвижного состава, проведение технического обслуживания или другие операционные нужды. Таким образом, прямых гарантий роста доходов водителей с началом весны городские власти не дают.

Данное решение вызывает неоднозначную реакцию, поскольку ранее в некоторых сообщениях звучали ожидания, что индексация тарифов напрямую решит вопрос низких зарплат в отрасли. Теперь же ясно, что вопрос повышения оплаты труда остается на усмотрение руководства транспортных компаний. Городская администрация, в свою очередь, намерена контролировать исполнение контрактов, но не вмешиваться в кадровую политику перевозчиков.

