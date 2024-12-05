Шэрон Стоун и Кевина Костнера заподозрили в романе

Анонимные источники In Touch Weekly сообщили, что 66-летняя Шэрон Стоун и 69-летний Кевин Костнер в открытую проявляли симпатию друг другу на светском мероприятии, что не осталось незамеченным от других гостей.

Свободные от оков брака актеры активно друг другу подмигивали, флиртовали и, по данным источника, обменялись номерами. Один из очевидцев отметил, что звезды Голливуда могли уехать домой вместе.

Роман Стоун и Костнеру приписывали еще с 2023 года. Тогда актер развелся с женой Кристин Баумгартнер. Процесс расторжения союза был сложным: экс-супруга требовала алименты в размере $160 тыс. на содержание одного ребенка.

Звездные обозреватели полагают, что звезда «Основного инстинкта» поддержала актера, так как сама пережила болезненное расставание с Филом Бронштейном.

Информация о романе Стоун и Костнера пока не нашла достоверных подтверждений. Известно, что ранее обладателю премии «Золотой глобус» приписывали роман с певицей Джуэл и Рейни Кастанедо. Последняя младше актера на 40 лет.

Ранее стало известно, что на самом деле произошло с бывшей женой Гогена Солнцева.