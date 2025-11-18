Шесть бизнес-идей для округа: в Ивантеевке определили финалисток «Нежного гранта»

В Ивантеевке 11 ноября выбрали самые сильные женские бизнес-проекты округа. На площадке местного политехнического университета прошел полуфинал конкурса «Нежный грант 2025», где шесть предпринимательниц боролись за выход в финал и денежную поддержку своих инициатив.

Участницы прошли три этапа: самопрезентацию, защиту проекта и вопросы от жюри. По словам председателя Совета депутатов, жюри оценивало не абстрактные идеи, а готовые к реализации проекты, способные улучшить жизнь в муниципалитете.

Конкурс стал эффективной площадкой для пиара социально ориентированного бизнеса. Фотограф Анастасия Герасимова, работающая в профессии более 10 лет, представила благотворительный проект «Свет» для онковыздоравливающих женщин.

«Фотосъемка может быть терапией и я хочу, чтобы как можно больше людей узнали об этом проекте», — пояснила она свою мотивацию.

Другая участница, Ольга Соловьева, использовала шанс заявить о своей экскурсионной деятельности и книге об истории Пушкино «Прогулки по столетнему городу».

Победительницами полуфинала стали две участницы: Анастасия Герасимова с ее терапевтическими фотосессиями и Ольга Айнабекова — основательница школы лидерства «Звезды». Теперь их ждет финал конкурса в Москве, где они поборются не только за признание, но и за денежные призы для развития своих социально значимых бизнес-инициатив.