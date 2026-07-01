Шесть часов по регламенту: Минздрав объяснил, почему годовалую девочку возили между тремя больницами

Министерство здравоохранения Красноярского края объяснило, почему годовалого ребенка с высокой температурой шесть часов перевозили между тремя больницами, прежде чем госпитализировать. Ранее мать девочки Алена рассказала изданию ngs24.ru, что ее дочь заболела 24 июня, температура неоднократно поднималась до 39 градусов и не снижалась.

По данным ведомства, при первичном осмотре в больнице № 20 имени Берзона 27 июня врачи провели полное обследование и не нашли медицинских показаний для немедленного помещения в стационар. Когда через два дня скорая все же повезла ребенка по клиникам, длительный маршрут был продиктован действующими регламентами. Как пояснили в Минздраве, правила требуют направлять пациентов строго в профильные стационары, чтобы исключить перекрестное инфицирование и гарантировать лечение у специалистов нужного профиля, поэтому в каждом учреждении проводились дополнительные обследования. В итоге вечером 29 июня девочку приняли в стационар.

В министерстве заверили, что временные нормативы оказания неотложной помощи, установленные программой госгарантий, были соблюдены. Чиновники выразили сожаление о доставленных неудобствах, но подчеркнули, что подобная тактика обязательна для безопасного и качественного лечения. Издание также напоминает, что в мае текущего года в регионе произошел резонансный случай с 16-летним подростком: школьника отказались госпитализировать после осмотров в двух клиниках, после чего пациент скончался.