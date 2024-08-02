Шесть человек пострадали из-за атаки ВСУ в Донецке

Один из местных жителей заявил, что этот район регулярно подвергается нападениям со стороны украинской армии.

По данным, которыми поделились в РИА Новости, беспилотный летательный аппарат-камикадзе сбросил взрывное устройство на рынок в Кировском районе города. Посетители и продавцы, ставшие свидетелями произошедшего, делятся подробностями.

Так, шесть человек получили ранения различной степени тяжести из-за удара — он пришелся на дорогу рядом с торговыми рядами. Известно, что там появилась воронка. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия ВСУ «терактом против мирного населения».

Ранее сообщалось о том, что украинские военные пытались уничтожить группу своих сослуживцев, сдавшихся в плен. Причем это далеко не первый подобный случай.