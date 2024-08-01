Военнопленный Дмитрий Курков из Одесской области рассказал, что ВСУ на Донецком направлении пытались уничтожить дронами-камикадзе группу своих военных, сдавшихся в плен, сообщают РИА Новости .

Куркова и его группу взяли в плен, когда они попытались занять пустую, как утверждало их командование, позицию. Там украинские солдаты столкнулись с бойцами ВС РФ. Возможности взять под контроль территорию не было, путей отступления — тоже, и военными ВСУ было принято решение сдаться в плен.

Украинские солдаты сложили оружие, сняли бронежилеты и спустились в подвал. Там раненым была оказана медицинская помощь.

После этого на подвал, по словам Куркова, была совершена атака дронами-камикадзе. Он утверждает, что их было около шести, и сомневается, что россияне стали бы обстреливать сами себя. Вероятнее всего, беспилотники были посланы украинской стороной.

Это — не единственный случай, когда ВСУ пытаются уничтожить своих военных, которые сдаются в плен. 25 июля украинские войска с помощью тяжелого дрона «Баба-Яга» попытались уничтожить группу пленного Дмитрия Ромаева, когда сочли ее небоеспособной, чтобы она не сдалась в плен.

Ранее сообщалось, что Зеленский признал необходимость участия России в следующей конференции по Украине. Он заявил, что большая часть мира сейчас хочет видеть РФ представленной на втором саммите.