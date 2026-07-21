Шест и молитва: в Ульяновске стриптиз-клуб открылся впритык к семинарии и монастырю

В Ульяновске разгорелся конфликт между церковью и ночным заведением, открывшимся в пристройке к духовной семинарии. Стриптиз-клуб разместился по соседству с храмом Трёх святителей и Спасским женским монастырём, что вызвало резкое неприятие со стороны Симбирской епархии.

Как сообщает РИАМО, священнослужители потребовали от городских властей перенести заведение в другое место. Епархия уже направила обращения в надзорные органы с просьбой проверить законность его работы. На фоне возмущения горожан и активной позиции духовенства броскую вывеску с фасада пристройки демонтировали, однако в епархии подчеркнули, что борьба будет продолжена до тех пор, пока клуб либо не переедет, либо полностью не прекратит деятельность.