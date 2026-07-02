Шесть километров пешком вдоль трассы: почему кировские пенсионеры не могут доехать до аптеки за ₽600

Жители деревни Бакули Слободского района оказались в транспортной ловушке: до райцентра всего шесть километров, но автобусного сообщения нет. В населенном пункте проживают больше ста человек, в основном пенсионеры. Ни магазина, ни аптеки, ни социальных учреждений здесь нет, поэтому за продуктами, лекарствами и медицинской помощью людям приходится выбираться в Слободской, передает ОНФ.

По словам сельчан, поездка на такси туда и обратно обходится примерно в ₽600, что для многих пенсионеров неподъемно. Если денег нет, единственный выход — идти пешком, причем дорога опасна: тропы пересекают железнодорожные пути без освещения, а часть пути пролегает вдоль оживленной трассы по обочине.

При этом рядом расположен поселок Щуково, куда автобусы уже ходят. Чтобы продлить маршрут до Бакулей, нужно преодолеть всего 900 метров. Жители просят организовать хотя бы несколько утренних и вечерних рейсов в неделю — транспортом, по их мнению, могли бы пользоваться и работники местного предприятия. Люди обратились в Народный фронт, и общественники уже направили запрос в администрацию Слободского района.