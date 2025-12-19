Шесть ключевых вопросов: что сказал Путин об экономике России на прямой линии 19 декабря 2025

Президент Владимир Путин в ходе подведения итогов года в формате прямой линии с гражданами привел шесть конкретных тезисов и цифр, которые важно привести к исполнению. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

«Вопросы [на прямую линию с главой государства] шли от повседневных трат до больших бюджетных развилок, поэтому в эфире постоянно возвращались к одной теме: как сбалансировать доходы казны, цены и инвестиции в рабочем состоянии, одновременно закрывая самые болезненные запросы людей», — отметил Панеш, перечислив шесть важнейших с его точки зрения вопросов, которые необходимо привести к исполнению.

Так, первый такой вопрос — это бюджетные параметры. «Президент сказал, что дефицит федерального бюджета составляет 2,6% с ориентиром около 1,6% на следующий год, госдолг около 17,7%, международные резервы 741,5 млрд долларов. Он связал эти показатели с возможностью выполнять обязательства и финансировать приоритетные направления», — отметил Панеш.

Во-вторых, это вопрос роста экономики и выпуска продукции. «Президент привел цифры: рост ВВП 1% за год и 9,7% за три года. Он также отметил динамику по секторам: промышленность +1%, обрабатывающие отрасли +3,1%, сельское хозяйство +3,3%», — перечислил парламентарий.

Третий пункт — рынок труда и зарплаты. Президент заявил об уровне безработицы 2,2%, а также сказал, что рост реальных зарплат оценивается в 4,5%, отдельно указав на рост производительности труда около 1,1% как на показатель, который требуется подтягивать, напомнил депутат Госдумы.

Четвертый важный вопрос — инфляция и ключевая ставка. «Президент озвучил ожидание по инфляции к концу года в районе 5,7–5,8%. В ходе эфира также прозвучала новость о снижении ключевой ставки до 16%, и президент связал решения денежно-кредитной политики с задачей сдерживать рост цен и избегать резких колебаний», — заметил Панеш.

Налоги и сбор доходов — пятый пункт. «Президент сообщил, что для пополнения бюджета сделан выбор в пользу повышения НДС. Он отдельно сказал о риске ухода оборота в тень при росте налоговой нагрузки и о том, что сборы должны выражаться в реальных поступлениях, затем прозвучал ориентир на снижение налогового бремени в будущем», — привел заявление главы государства парламентарий.

Кроме того, президент коснулся вопроса жилья и рынка строительства. «Президент назвал ориентир по жилищному строительству на уровне 103–105 млн кв. м в год. В теме жилья также обсуждались вопросы защиты людей от мошенничества с квартирами и регулирования в строительной сфере, включая тему моратория для застройщиков», — подчеркнул он.

«По итогам эфира у нас на руках набор конкретных тезисов, цифр, которые важно привести к исполнению. Наша работа сводится к тому, чтобы разложить сказанное на решения правительства и профильных ведомств, задать сроки и ответственность, затем довести результат до регионов и до людей, которые задавали вопросы», — заключил депутат Панеш.