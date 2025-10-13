Шесть коломенских проектов вышли в финал национальной туристической премии

Коломна уверенно заявила о себе как о центре событийного туризма: шесть местных проектов получили путевку в финал престижной Международной премии Russian Event Awards. Решение было принято на окружном этапе, который собрал в городе более 250 участников из 19 регионов России.

В числе финалистов — гастрономический хит «Фестиваль спаржи», организованный местными фермерами Виктором Рымовым и Николя Буассе при поддержке Международного альянса кулинаров. Детский анимационный фестиваль «Мультиград в Коломенском кремле», традиционно открывающий губернаторскую программу «Лето в Подмосковье». Здесь же и яркий фестиваль народного творчества «Краснолетье», который в шестой раз собрал уникальных мастеров, создающих чудеса из дерева, бисера, воска и других материалов.

Научную составляющую представит конференция «Открытые Абакумовские чтения», объединяющая музейных работников, искусствоведов и историков. Завершают список два библиотечных проекта — «Город эмоций» и площадка «Сказочные Странствия» на Яблочно-книжном фестивале, реализуемые при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Итоги премии и имена лучших проектов страны станут известны в конце ноября в Нижнем Новгороде.

Отметим, что Russian Event Awards традиционно собирает множество заявок из разных уголков страны. Например, только в 2024 году получали 574 заявки из 63 регионов РФ, а также из Республики Беларусь и Южной Осетии.