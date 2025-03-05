Шесть команд выступили в финале Пушкинской школьной лиги по волейболу

Команды из разных школ округа поборолись за звание лучшей во время Пушкинской школьной лиги по волейболу. Спортивное событие состоялось в физкультурно-спортивном комплексе «Пушкино».

На мероприятии выступили три команды юношей и три команды девушек, ученики с 5 по 11 классы. Это лучшие коллективы, которые прошли в финал после зональных соревнований.

«Формат Пушкинской лиги подразумевает зональный этап, где наш округ делится на три базовые зоны по семь команд. Победители своих зон приглашаются до участия в финале», — объяснил учитель физкультуры гимназии № 6 города Ивантеевка Максим Волгин.

Ребята уверенно играли по круговой системе до двух побед по 25 очков, демонстрируя ловкость и умение владеть мячом.

Напомним, что Пушкинская школьная лига стартовала в ноябре 2024 года. Это комплексная спартакиада школьников, включающая в себя соревнования по волейболу, мини-футболу и баскетболу. По последнему виду спорта в марте состоится зональный этап, где отберут лучшие команды для финальных выступлений.