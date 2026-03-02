Шесть лет спустя: «нулевой пациент» с COVID раскрыл правду о начале пандемии

Ровно шесть лет назад, в начале весны 2020 года, московские врачи зафиксировали первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Пациентом оказался житель столицы Давид Беров, который незадолго до этого вернулся из поездки в Италию. Об этом пишет KP.RU.

Как вспоминал позднее сам мужчина, 23 февраля он прилетел в Москву, а спустя несколько дней почувствовал недомогание. Обратившись к медикам 27-го числа, он был уверен, что подхватил рядовое ОРВИ. По его словам, симптомы не вызывали тревоги, и он думал, что это обычная простуда, не более того.

Однако специалисты проявили бдительность. У пациента, у которого поднялась температура, взяли необходимые пробы. Результаты подтвердили наличие коронавируса, после чего Берова экстренно госпитализировали в инфекционное отделение.

В постановке диагноза участвовал известный пульмонолог Александр Чучалин. Академик впоследствии пояснил, что этот мужчина стал по сути отправной точкой распространения инфекции в стране. Медик также сообщил, что вирус передался пожилым родителям пациента, с которыми он контактировал. Из-за преклонного возраста болезнь протекала у них гораздо тяжелее: отец семейства нуждался в подключении к аппарату ИВЛ.

Сам Беров, благодаря крепкому здоровью, отсутствию вредных привычек и занятиям спортом, перенес заболевание легко и быстро пошел на поправку. Позже, размышляя о случившемся, он отмечал, что человек не всегда является полным хозяином своего тела, ведь вокруг существует множество невидимых микроорганизмов, и никогда не знаешь, чем обернется встреча с ними.

Согласно официальным данным, за весь период пандемии в России коронавирусом переболели более 22,5 миллиона человек, при этом многие случаи остались незарегистрированными из-за бессимптомного или легкого течения болезни. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии 11 марта 2020 года, а завершила ее спустя три года.