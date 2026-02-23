Шесть лет тайны наконец раскрыты: откуда появился известный космический «снеговик»

Спустя шесть лет после обнаружения необычного объекта в поясе Койпера исследователи нашли объяснение его форме. Моделирование показало, как именно рождаются такие бинарные структуры, пишет ЮФ.

Астрономы из Мичиганского государственного университета спустя шесть лет после исторического снимка зонда New Horizons смогли объяснить природу загадочных объектов, напоминающих снеговиков. Речь идет о контактных бинарных системах, которые были зафиксированы на краю Солнечной системы.

В 2019 году аппарат NASA передал на Землю изображения объекта 2014 MU69, находящегося в поясе Койпера. Снимки показали структуру, состоящую из двух соединенных сфер. Позднее выяснилось, что примерно каждый десятый объект в этом регионе имеет подобную форму.

Ключом к разгадке стала модель гравитационного коллапса. Согласно расчетам, планетезималь формируется из скопления мелких частиц, которые под воздействием гравитации и вращения разделяются на две части. Эти фрагменты остаются связанными, двигаются по спирали навстречу друг другу и в итоге сталкиваются. При этом они не сливаются в единый шар, а сохраняют округлые очертания.

Исследователи подчеркивают, что такой механизм является естественным для протопланетного диска, в отличие от случайных столкновений. Низкая плотность пояса Койпера позволяет этим хрупким структурам существовать миллиарды лет без разрушения. Разработанная модель впервые подтвердила гипотезу гравитационного коллапса для таких объектов. В дальнейшем она поможет изучать более сложные многокомпонентные системы за пределами нашей планетной семьи.