Шесть лет в движении: праздник для старшего поколения пройдет в Красногорске

В Красногорске 6 февраля состоится праздничное мероприятие, посвященное работе центров «Активное долголетие»: в этом году проекту исполняется шесть лет. Основной площадкой события станет Дом культуры «Подмосковье», где запланированы выступление известного ансамбля и серия интерактивных мастер-классов для старшего поколения.

Главным творческим событием дня станет концерт Государственного вокально-хореографического ансамбля «Русь» имени М. Фирсова. Выступление профессионального коллектива, сохраняющего традиции народного искусства, предлагает зрителям не только эстетическое удовольствие, но и культурно-просветительскую функцию. До начала концерта, с 12:30, в холле ДК будут работать творческие мастер-классы, направленные на развитие навыков и неформальное общение участников.

Для посещения мероприятия необходимо иметь при себе социальную карту Московской области, которая выполняет роль входного билета. Этот механизм упрощает регистрацию и обеспечивает целевой характер аудитории. Организаторы подготовили для гостей специальные сюрпризы, что добавит событию элемент праздничной неформальности.

Проведение подобного юбилейного праздника в крупном Доме культуры демонстрирует востребованность и масштаб проекта «Активное долголетие» в регионе. Проект фокусируется на организации доступного и разнообразного отдыха, социальной интеграции и поддержании здорового образа жизни среди пенсионеров. Посещение подобных событий становится частью этой системной работы в Красногорске.