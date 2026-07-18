Шесть месяцев, чтобы не потерять деньги: юрист сказал, как получить пенсионные накопления за умершего

Юрист Сергей Багян в беседе с « Абзацем » напомнил, что пенсионные накопления умершего не входят в наследственную массу, а выплачиваются правопреемникам по особым правилам.

По его словам, чтобы получить эти средства, родственникам нужно подать заявление в течение шести месяцев со дня смерти застрахованного лица — через портал «Госуслуги», лично в Социальном фонде или в негосударственном пенсионном фонде. Если срок упущен, его придется восстанавливать в судебном порядке.

Багян уточнил, что выплата возможна, если смерть наступила до назначения накопительной пенсии или во время получения срочной пенсионной выплаты. Гражданин еще при жизни может сам определить правопреемников и доли, подав заявление в СФР или НПФ. Если такого распоряжения нет, наследниками первой очереди автоматически считаются дети, супруг и родители, а второй — братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки; внутри одной очереди деньги делятся поровну. Решение о выплате принимается в течение седьмого месяца после смерти, а сами средства перечисляют не позднее двадцатого числа следующего месяца на банковский счет или почтовым переводом.