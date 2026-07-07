Шесть мест, 660 Нм с первой секунды и кинотеатр на потолке: чем Exlantix ET8 удивляет еще до старта продаж

Российский премиум-бренд Esteo раскрыл характеристики второй модели — гибридного внедорожника Exlantix ET8. Как сообщили в пресс-службе компании, новинка получила последовательную гибридную установку с крутящим моментом 660 Нм, доступным с первой секунды нажатия на педаль. Бензиновый двигатель с тепловым КПД 45,79 работает в паре с генератором на 3,7 кВт, что позволяет держать высокую скорость даже при низком заряде батареи, а расход топлива в таком режиме составляет 7 литров на 100 километров. Суммарный запас хода превышает 1100 километров.

Увеличенный топливный бак на 67 литров и аккумулятор емкостью 40 кВт·ч поднимают планку автономности, а технология быстрой зарядки CCS Combo 2 позволяет восполнить заряд с 30 до 80 процентов за 15 минут — автомобиль поддерживает мощность до 110 кВт. Предыдущая модель, кроссовер Exlantix ET, уже подтвердила надежность гибридной системы, установив рекорд России и стран БРИКС по самому протяженному массовому автопробегу без дозаправки и подзарядки: колонна из десяти машин преодолела 750 километров от Москвы до Санкт-Петербурга.

Шестиместный ET8 при длине более 5,2 метра и колесной базе 3,1 метра оснащен 30-дюймовым экраном с разрешением 6K, который умеет делиться на две зоны, и мультимедийной системой с голосовым ИИ-ассистентом. Для задних пассажиров предусмотрен 17,3-дюймовый потолочный дисплей с доступом к онлайн-сервисам и навигации. Среди опций заявлены аудиосистема мощностью более 2000 Вт с 23 динамиками и сабвуфером, встроенный холодильник, нагреваемый бокс в центральной консоли с диапазоном от минус 18 до плюс 50 градусов и проекционный дисплей на лобовое стекло. Сроки старта продаж и комплектации объявят дополнительно.