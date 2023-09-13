Шесть мирных жителей ДНР получили травмы после обстрелов ВСУ

В ДНР после обстрелов со стороны ВСУ травмы получили шесть мирных жителей. Подробности сообщило РИА Новости .

Как рассказал исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, среди пострадавших оказались жители Киевского района Донецка и Калининского и Никитовского районов Горловки. Он заверил, что всем пострадавшим была оказана срочная медицинская помощь. Он также сообщил, что обстрелы повредили 22 дома в Донецке, Макеевке и Горловке, также пострадали образовательное учреждение и котельная.

По словам Пушилина, за день произошло 42 обстрела, войска Украины выпустили по ДНР 145 снарядов различного калибра, среди них оказались и кассетные боеприпасы.