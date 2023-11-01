Шесть многоквартирных домов достроили в ЖК «Березовая Роща» в Раменском

В Раменском достроили шесть многоквартирных домов в жилом комплексе «Березовая Роща». Главгосстройнадзор Подмосковья провел на объектах итоговую проверку и выдал заключение об их соответствии проектной документации.

Строительство тринадцати домов в составе ЖК стартовало в 2013 году. В 2018-м директор компании-застройщика ОАО «Земли Московии» стал фигурантом уголовного дела, и возведение объектов остановилось.

После этого все дома в ЖК включили в единый реестр проблемных объектов. Весной 2021 года ЖК был передан Фонду защиты прав дольщиков. Работы возобновились.

В построенные шесть домов в ближайшее время смогут заехать 320 дольщиков. Оставшиеся семь домов будут достроены в конце текущего месяца. Долгожданные квартиры в них получат еще 316 дольщиков.