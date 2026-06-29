Шесть ночей у моря ценой в ползарплаты: Зеленоградск и Пионерский попали в горячую десятку

Калининградское взморье в разгар сезона закрепилось в списке самых дорогих направлений для внутреннего туризма. Сервис бронирований «Твил» отнес Зеленоградск и Пионерский к десятке наиболее перегретых по ценам городов страны. Сутки в зеленоградских объектах размещения обходятся приезжим в среднем в 9304 рубля, тогда как в соседнем Пионерском эта цифра составляет 7461 рубль.

Эксперты туристической платформы обращают внимание не только на ценник, но и на продолжительность заездов. В Пионерском июльская норма — неделя в апартаментах, в Зеленоградске туристы останавливаются в гостиницах и съемных квартирах на шесть ночей. По сравнению с другими городами России такой срок считается большим успехом, а пляжная лихорадка, по образному выражению аналитиков, накрепко привязала отпускников к балтийскому побережью.

Данные ЦИАН дополняют картину. В начале июля 2026 года средняя цена посуточной аренды квартиры в Светлогорске достигла 7666 рублей, в Янтарном — 6600, и даже относительно скромный Балтийск держит планку в 4233 рубля за ночь. Несмотря на столь ощутимые траты, поток желающих попасть в тихий западный регион не ослабевает: отдыхающие рвутся туда, будто упускают последний шанс.