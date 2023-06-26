Шесть новых многоквартирных домов поставили на кадастр в Подмосковье за неделю

Шесть многоквартирных домов и столько же таунхаусов поставили на кадастровый учет в Московской области за неделю. Об этом сообщила пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Так, кадастровые номера получили таунхаусы в городском округе Истра, а также жилые дома в ЖК «Пригород Лесное» и «Восточное Бутово» в Ленинском округе.

На кадастр поставлен дом на 128 квартир в Раменском, дом на 215 квартир в ЖК «Лайково» и дом на 144 квартиры в жилом комплексе «Восточный» в Одинцовском округе, а также в ЖК «Дом по улице Серпуховской, 36» в Раменском.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в этом году ключи от своих квартир в Подмосковье получат двенадцать тысяч дольщиков.