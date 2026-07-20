Шесть планет над Челябинском: когда и как увидеть редчайшее небесное шоу

Челябинскую область 12 августа ждет редкое астрономическое явление: на предрассветном небе визуально сблизятся сразу шесть планет, четыре из которых можно будет увидеть без бинокля.

Как поясняют астрономы, современный термин «парад планет» означает не идеальную шеренгу небесных тел, а их схождение до малого углового расстояния. Успех наблюдений будет зависеть от местоположения, чистоты горизонта и прозрачности атмосферы. Легче всего обнаружить Марс и Сатурн, Меркурий придется искать у самой линии горизонта перед восходом, а Юпитер тоже будет довольно низко. Уран и Нептун доступны лишь в бинокли и телескопы.

Даже две-три планеты, разглядеть которые без оптики уже считается удачей, станут отличным поводом провести утренние часы на свежем воздухе. К тому же на эти же даты приходится пик метеорного потока Персеиды, что сделает августовское небо еще более захватывающим.