Шесть школ Талдома признаны лучшими в Подмосковье

Талдомские образовательные учреждения попали в список самых лучших в Московской области. Результаты традиционно озвучили перед началом нового учебного года.

Развитие и качество подготовки учителей, оснащенность учреждений, наличие современных технологий и направленность на дополнительное образование, успехи школьников на олимпиадах и результаты ЕГЭ: все это учитывали при составлении лучших школ Мособласти.

Таким образом получился целый список из 498 заведений. Все они теперь в «зеленой зоне». Шесть из них находятся в Талдоме. При этом в прошлом году в «зеленую зону» попали четыре образовательных учреждения округа. Показатели растут, что говорит о непрекращающемся развитии образовательной сферы муниципалитета.

Были озвучены следующие школы Талдомского округа:

- МОУ «Запрудненская гимназия»,

- МОУ СОШ № 3 г. Талдома,

- МОУ СОШ № 2 г. Талдома,

- МОУ Вербилковская СОШ,

- МОУ СОШ № 1 г. Талдома,

- МОУ Квашенковская СОШ.

Успехи учреждений, ее сотрудников и, конечно, усердие школьников, отметили похвалой. Педагогов поблагодарили за трудолюбие и опыт, который помогает им передавать обширные знания и качественно обучать детей.