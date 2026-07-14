Шесть соток, налог и зубы: что пенсионерам дают автоматически, а за чем придется идти в МФЦ

Российским пенсионерам положен целый пакет льгот, часть из которых начинает действовать автоматически, а часть требует самостоятельного оформления. Как напомнила обозреватель « Царьграда » Елена Хмель, одно из самых заметных преимуществ — освобождение от налога на один объект недвижимости каждого вида, а также на шесть соток земли. Во многих регионах действуют и послабления по транспортному налогу, но для их получения обычно нужно подать заявление в налоговую.

Если коммунальные платежи слишком высоки по сравнению с доходом семьи, пенсионер вправе оформить субсидию через МФЦ или портал госуслуг. Кроме того, в государственных стоматологиях по направлению врача бесплатно изготавливают и ремонтируют отдельные виды зубных протезов. Некоторым пенсионерам положены дополнительные выплаты — за иждивенцев, длительный сельский или северный стаж. Во многих регионах доступны бесплатный проезд в общественном транспорте и юридическая помощь. Большинство льгот сохраняется и за работающими пенсионерами, а вот социальная доплата до прожиточного минимума выплачивается только неработающим с невысоким доходом.