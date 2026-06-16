Шесть спутников против 40 тысяч астероидов: как мини-роботы защитят Землю и помогут добывать ресурсы в космосе

Ученые из Университета Ливерпуля представили концепцию миссии REMORA, которая предполагает использование флота автономных мини-спутников для изучения астероидов. Как сообщает Naked Science , этот подход может значительно повысить эффективность планетарной защиты и помочь оценить перспективы добычи ресурсов в космосе.

На сегодняшний день телескопы позволяют определить орбиту и внешние характеристики астероидов, но не могут дать информацию об их внутреннем строении, распределении массы и прочности вещества. Именно эти параметры критически важны для выбора методов отклонения астероида в случае угрозы столкновения с Землей.

Название проекта REMORA (REndezvous Mission for Orbital Reconstruction of Asteroids) отсылает к рыбам-прилипалам, которые сопровождают крупных морских животных. По аналогии маленькие спутники будут «сопровождать» астероиды, собирая данные об их движении и свойствах.

В отличие от традиционных межпланетных миссий, изучающих один объект, новая технология рассчитана на работу сразу с несколькими астероидами. В перспективе ученые предложили создать систему из шести автономных аппаратов, способных независимо изучать шесть различных тел. Бюджет миссии оценивается в €50 млн.

Ключевую роль в проекте играют технологии автономной навигации. Исследователи разрабатывают программные комплексы, которые позволят аппаратам самостоятельно рассчитывать траектории и маневрировать в сложных гравитационных условиях вблизи малых небесных тел. Для проверки алгоритмов в Университете Ливерпуля создается испытательный комплекс Zero-G AstroLab с «самым плоским полом в Великобритании».

Полученные данные будут полезны не только для предотвращения столкновений с Землей. Многие астероиды содержат запасы воды, которую можно использовать для производства ракетного топлива, а также редкие металлы, представляющие коммерческий интерес.