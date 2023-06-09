Шесть тонн метилового спирта похитили со склада МВД в Самарской области в мае 2023 года, который использовали при изготовлении смертельного сидра. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

По данным СК, Дмитрий и Алексей Егоровы при содействии полицейского Ивана Гребенкина похитили со склада ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области» шесть тонн этилового спирта. Позже Егоровы продали вещество Артему Айрапетяну, который нелегально поставлял жидкость индивидуальному предпринимателю Анару Гусейнову. Именно его фирма занималась производством напитком под маркой «Мистер Сидр». В результате ядовитый напиток попал в магазины разных регионов России.

«Гребенкин и Дмитрий Егоров задержаны, им предъявлено обвинение в краже, вину они признали. Алексей Егоров объявлен в розыск. Перед судом возбуждено ходатайство об избрании всем задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в заявлении СК РФ.

Также был задержан Айрапетян. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ – «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

В четверг, 8 июня, МВД РФ сообщило, что метанол, на основе которого был произведен смертельный сидр, был похищен со склада самарского МВД. Дело под свой личный контроль взял глава ведомства Владимир Колокольцев, который в ходе проверки освободил от должности заместителя начальника ГУ МВД по Самарской области. Также, отмечается, что свой пост покинет начальник склада, из которого незаконно был вынесен метиловый спирт.

9 июня источник «РЕН ТВ» сообщил, что число пострадавших от «Мистера Сидра» превысило 100 человек. Случаи отравления напитком зафиксированы в Ульяновской, Самарской, Пензенской, Нижегородской, Курской областях, а также в Удмуртии.

Общее число умерших от отравления сидром увеличилось, по последним данным, до 28 человек.