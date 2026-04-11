Шесть тревожных звоночков: как распознать угрозу для сердца за полтора года до вероятной остановки

Ежегодно в России из-за внезапной остановки сердца умирают от 200 до 250 тысяч человек. Как пояснила кардиолог Мария Яковлева, причинами такого состояния выступают не только инфаркты. В списке угроз — ишемическая болезнь, сердечная недостаточность и желудочковая тахикардия, пишет Progorod59.ru .

Медики бьют тревогу: все чаще трагедии настигают молодых людей — студентов и спортсменов, у которых раньше не находили проблем с сердцем.

К таким выводам пришли шведские исследователи, изучив около тысячи случаев внезапной смерти среди людей в возрасте от одного года до 36 лет. Средний возраст погибших составил 23 года, большинство из них — мужчины. Выяснилось, что примерно у трети жертв за полтора года до происшествия проявлялись тревожные симптомы: обмороки, судороги, учащенное сердцебиение, тошнота, высокая температура и отклонения на электрокардиограмме.

Кроме того, у части пациентов диагностировали психические расстройства. Врачи не исключают, что прием психотропных препаратов мог негативно влиять на работу сердечной мышцы.

Один из авторов исследования Фриск Торелл подчеркнул: перечисленные признаки опасно оставлять без внимания. Он настаивает на необходимости полноценного обследования, которое должно включать и оценку психического здоровья, поскольку оно тесно связано с состоянием сердечно-сосудистой системы.

Медики напоминают: регулярные проверки сердца особенно критичны для активных молодых людей. Даже при своевременной помощи шанс выжить после остановки сердца остается низким — не более 20%.

